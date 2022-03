Camera iperbarica, una storia senza fine: la palla ora passa al Comune

CIVITAVECCHIA – “Questa amministrazione non può continuare a mantenere la camera iperbarica all’interno dell’area portuale”. La doccia fredda è arrivata da AdSP, per voce del segretario generale Paolo Risso, in una lettera inviata all’Associazione volontari “Francesco Forno” e al Sindaco Ernesto Tedesco.

Nella missiva si fa riferimento alla manifestazione di interesse presentata dall’ASD S Life Team per la gestione della camera iperbarica, che andrebbe tuttavia allocata in un’area individuata dall’Amministrazione comunale.

Ragion per cui AdSP chiede a Tedesco di sapere se Palazzo del Pincio abbia individuato un’area destinata alla accoglienza della struttura e in, caso positivo, se la società Priority Investment Ltd abbia ritenuto l’area idonea a tale scopo.

Insomma, a distanza di anni, petizioni, mobilitazioni e sollecitazioni la telenovela della camera iperbarica sembra ben lontana dal concludersi, in una storia dalla burocrazia e dall‘incapacità politica assolutamente imbarazzante.