Camera iperbarica, una società pronta a riattivarla e gestirla

CIVITAVECCHIA – Una dimostrazione di interesse per la ricollocazione e riattivazione della camera iperbarica. L’ha formalizzata con una lettera ufficiale al Sindaco Ernesto Tedesco la società Priority Investiment Limited, evidenziando inoltre come la stessa società disponga delle competenze necessarie per la gestione in termini sanitari della struttura, una volta riattivata.

“Ci sembra corretto dichiarare – afferma nella lettera l’Amministratore Unico Maurizio Farace – che l’attività di cura sarà rivolta a soddisfare primariamente un interesse di carattere pubblico”.

A questo punto, dunque, manca il via libera dell’Amministrazione comunale per mettere finalmente la parola fine ad una lunga e per certi versi incomprensibile attesa che dura ormai da troppi anni. Sarà la volta buona?