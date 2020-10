Camera iperbarica, D’Amico: “L’interessamento dei privati è una buona notizia”

CIVITAVECCHIA – L’interessamento di una azienda privata alla camera iperbarica non può che venire accolto come una buona notizia. Ne è convinto il consigliere comunale Alessandro D’Amico, che dichiara: “Quanto reso noto circa il concreto interessamento della Priority Investment per la struttura di Civitavecchia fa ben sperare per un epilogo positivo di una vicenda sulla quale tutti noi della Lega, e io personalmente, ci siamo impegnati. Sul tema c’è una mozione a nostra firma ancora da discutere all’ordine del giorno del Consiglio comunale, ma evidentemente, attraverso una manifestazione d’interesse o la formula che i tecnici riterranno opportuna, si potrebbe presto arrivare ad una ripartenza di un servizio fondamentale non solo nelle emergenze come per chi fa immersioni, ma anche per la cura di molte patologie. Se quindi sappiamo che si sono fatti avanti privati pronti a fare la loro parte, il Comune farà la sua. In tal senso insieme al nostro assessore Leonardo Roscioni siamo già al lavoro sul dossier camera iperbarica. Ci auguriamo pertanto che presto anche con l’interlocutore principale, cioè l’Autorità di sistema portuale proprietario della struttura, si possa avere un positivo confronto circa la concessione del bene. La Lega continuerà nella sua azione in tal senso”, conclude D’Amico.