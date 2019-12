Boschini: “Bene l’intervento a via Frangipane”

CIVITAVECCHIA – “Esprimo soddisfazione per i risultati che, come Amministrazione comunale, stiamo ottenendo nei quartieri. Ultima piccola ma significativa opera di riqualificazione è quella ai giardini ‘Ennio Trenta’ di via Frangipane, in un’area popolosa ma troppo spesso dimenticata”.

Questo quanto dichiara il consigliere comunale Massimo Boschini, che aggiunge: “La squadra della Civitavecchia Servizi Pubblici e il personale dell’Assessorato all’Ambiente diretto da Manuel Magliani stanno ultimando proprio in queste ore l’intervento, nonostante l’approssimarsi del Natale. Dopo le analoghe iniziative già portate a termine alle Molacce, in via del Bricchetto ed in altre aree della città, un altro importante segnale di attenzione da parte dell’amministrazione Tedesco verso i nostri quartieri”.