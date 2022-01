Biometano, Porrello e De Paolis: “Progetto da bocciare senza se e senza ma”

CIVITAVECCHIA – Presa di posizione dei consiglieri regionali Devid Porrello (M5S) e Gino De Paolis (Lista Zingaretti, nella foto) dopo l’annunciato parere positivo della Regione al progetto del Biodigestore a Civitavecchia.

“Come consiglieri regionali del territorio – affermano Porrello e De Paolis in una nota congiunta – non possiamo che stigmatizzare pesantemente quanto anticipato: sono diversi i pareri negativi alla realizzazione di questo progetto, fra cui quello pesantissimo rilasciato dalla ASL RM4 che citando lo studio del 2016 del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio dichiara che è indispensabile attuare oggi le misure di prevenzione primaria limitando la esposizione della popolazione a tutte le fonti inquinanti presenti sul territorio legate agli impianti energetici, al riscaldamento e al traffico stradale e marittimo. Gli uffici della Regione non possono ignorare l’importanza di pareri tanto contrari quanto netti, rilasciati da enti autorevoli come Asl, Sovrintendenza e Comune: ribadiamo quindi la nostra contrarietà politica al progetto e faremo tutto quanto in nostro potere per far si che questo improvvido progetto non veda la realizzazione. Anche su questa battaglia ambientale il territorio si è fin qui dimostrato unito e proprio dalla compattezza della politica dovremo trovare le energie e gli strumenti necessari per bloccare il progetto proposto da Ambyenta Lazio”.