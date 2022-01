Biodigestore, tutto il territorio contro la Regione

CIVITAVECCHIA – Non si placa la rivolta di indignazione e protesta dopo il via libera della Regione al Biodigestore a Civitavecchia. Nuove e tante le prese di posizione politiche unanimi nel censurare la scelta della Pisana.

“A seguito della conferenza dei servizi per il biodigestore in zona industriale, durante la quale Nonostante il parere negativo della Asl che ha messo per iscritto le criticità sanitarie del territorio, quello della Sovrintendenza, quello dei Comuni limitrofi e quello del Comune di Civitavecchia con il Sindaco che ha fatto ricorso al Regio Decreto è stato deciso che il biodigestore da 120000 tonnellate l’anno di rifiuti umidi, dopo un parere tecnico, forse si farà. La politica è altro però, e auspichiamo che i nostri rappresentanti regionali sapranno darci voce. Chiediamo una convocazione urgente del consiglio comunale per approvare un’altra volta un condiviso parere contrario a quanto stabilito oggi nella conferenza dei servizi. Abbiamo già dato troppo in termini ambientali e di salute. Adesso basta!”.

Sharon Carminelli, Mario Curi, Chiara Riversi e Marcello Chiavoni – Consiglieri comunali PD Tolfa

“Fratelli d’Italia ribadisce la propria contrarietà al progetto di realizzare un mega-biodigestore a Civitavecchia, ennesima servitù ambientale che la sinistra, che malgoverna la Regione Lazio da molti, troppi anni, vorrebbe imporre sul nostro già martoriato territorio.

Il parere favorevole che la Regione Lazio ha espresso per questo progetto, bocciato per ragioni sanitarie ed ambientali dagli altri enti che partecipano alla conferenza dei servizi (Asl in testa) rappresenta l’ennesimo tentativo di Zingaretti e della sua giunta, completamente incapace di gestire il problema rifiuti così come le problematiche ambientali in generale, di trasformare Civitavecchia nella discarica di Roma! Questo è inaccettabile e Fratelli d’Italia è pronta alla mobilitazione, con i propri militanti e simpatizzanti ma anche con i dirigenti locali, i consiglieri comunali, i consiglieri regionali ed i parlamentari, per difendere Civitavecchia ed il comprensorio da questo scempio!

Ancora una volta le forze di sinistra che sostengono la giunta Zingaretti, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in primis, dimostrano di predicare bene e razzolare molto male: pronti ad impartire lezioni di ambientalismo salvo poi dimostrare, con i propri rappresentanti nelle istituzioni, di mettere in pratica politiche che non si fanno scrupoli di aggravare ulteriormente le condizioni di salubrità ambientale del nostro territorio: siamo certi che la cittadinanza di Civitavecchia e del comprensorio sapranno reagire a questo ennesimo attacco con la giusta e doverosa mobilitazione e, quando fra circa un anno sarà chiamata a votare per rinnovare il Presidente ed il consiglio regionale del Lazio, sceglierà il vero cambiamento, mandando a casa la fallimentare giunta di centrosinistra guidata da Zingaretti”.

Coordinamento Fratelli d’Italia Civitavecchia