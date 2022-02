Biodigestore. Il Sindaco Tedesco: “Bene la manifestazione, ma ora allerta sulla seconda conferenza dei servizi”

CIVITAVECCHIA – “Esprimo soddisfazione per la partecipazione popolare alla manifestazione indetta dai comitati ambientalisti e ai quali tutta l’Amministrazione ha convintamente aderito. Abbiamo lanciato un segnale importante insieme a un messaggio chiaro: Civitavecchia dice no al megadigestore”. È quanto annuncia il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

“Ad oggi, non c’è ancora la determina dirigenziale della Regione, che attendiamo per poter leggere le motivazioni ed intraprendere tutte le azioni che riterremo necessarie per tutelare il territorio. È però ancora aperta una seconda conferenza dei servizi, strettamente legata all’opera autorizzata con la prima, sempre in sede regionale: mi auguro che possa ricevere quella attenzione che non ha ricevuto l’altra, da parte di tutta la politica, in attesa di una nuova manifestazione che stiamo comunque organizzando. Se è vero che siamo tutti uniti, battiamo il ferro ora che è caldo”, ha concluso il primo cittadino.