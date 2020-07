Battilocchio: “Soddisfazione per emendamento ad articolo 199, ma erano necessarie più risorse”

CIVITAVECCHIA – “Prendo atto con soddisfazione di un segnale positivo che consiste nell’approvazione di una riformulazione degli emendamenti all’art. 199 del Decreto Rilancio che esattamente va nella direzione indicata dall’emendamento a mia prima firma: viene infatti istituito un fondo ulteriore con 5 milioni di euro destinati proprio ad autorità portuali che hanno maggiormente risentito del calo del traffico passeggeri e crocieristi a causa delle misure assunte a tutela della salute pubblica”.

Lo dichiara Alessandro Battilocchio, Deputato del territorio, che aggiunge: “E’ un passo in avanti importante, totalmente in linea con il mio emendamento ed altri presentati da colleghi di diversi gruppi politici: riconoscere la specificità di situazioni come quella del Porto di Civitavecchia che ha risentito molto più di altri scali della situazione legata al Covid. Una specificità già evidenziata in un mio ordine del giorno fatto proprio dal Governo ad aprile, che ribadirò in un analogo atto questa settimana, a seguito di questa novità che comunque saluto positivamente. Era sicuramente necessario dotare questo fondo di risorse più ingenti, come richiesto dal mio emendamento: il fondo è nettamente inferiore alle nostre aspettative (avevamo richiesto circa il doppio) ma proseguiro’ a rivendicare, comunque, anche nei prossimi provvedimenti, per Civitavecchia e tutto il territorio circostante l’attenzione che merita, soprattutto in questa fase. Continuerò ad incalzare l’Esecutivo”.