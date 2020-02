CIVITAVECCHIA – Il forzista Alessandro Battilocchio a difesa dei progetti per le infrastrutture nel territorio.

“Nel dibattito alla Camera sul cosiddetto Milleproroghe – riferisce una nota del Coordinamento cittadino di Forza Italia – abbiamo potuto ribadire quanto sia determinante non solo per l’area di Civitavecchia e per il suo porto, ma per tutto il Centro Italia, completare il collegamento stradale verso Orte. L’ordine del giorno in questione ha trovato l’unanimità dei presenti, mentre invece dobbiamo esprimere rammarico per il fatto che alcune forze di maggioranza guidate da Pd e Movimento 5 stelle, nonostante Italia Viva abbia votato con Forza Italia e il centrodestra, hanno bocciato l’analogo odg presentato per il completamento del corridoio tirrenico, tra Capalbio e Grosseto Sud. Bene ha fatto il Sindaco, Ernesto Tedesco, a denunciare questa scelta come un favore fatto a porti concorrenti di Civitavecchia, con chiari intenti elettorali legati alle regionali in Toscana. Ringraziamo perciò Alessandro Battilocchio, che ha ancora una volta ben rappresentato il partito e soprattutto il territorio, non senza rimarcare che una crescita infrastrutturale del porto di Civitavecchia gioverebbe all’economia nazionale e non solo della nostra città”.