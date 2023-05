Barbara La Rosa: “Commissione ambiente al lavoro sulla Comunità energetica”

CIVITAVECCHIA – È tornata questa mattina riunirsi la Commissione Ambiente sul tema della comunità energetiche. L’organo consiliare presieduto dalla consigliera Barbara La Rosa ha tra l’altro audito il presidente del Consorzio di gestione dell’Osservatorio Ambientale, Ivano Iacomelli.

“È stata l’opportunità – spiega la presidente La Rosa – per approfondire in modo tecnico la tematica all’ordine del giorno. È importante poter scendere ad un livello operativo nel percorso che ci può portare al vario della Comunità energetica, iniziativa che riguarda da vicino la cittadinanza e che può sbloccare incentivi significativi. Attraverso il lavoro della Commissione, su preciso indirizzo dell’Amministrazione e con un prezioso e fattivo contributo delle opposizioni, stiamo procedendo su quella strada, accumulando un bagaglio conoscitivo su come operare. È in atto una ricognizione dei terreni e degli edifici di proprietà comunale che potrebbero essere inseriti nel progetto e presto dedicheremo al tema della Comunità energetica un momento divulgativo pubblico, al quale possa partecipare la cittadinanza. Il prossimo passo sarà comunque l’approvazione di uno specifico atto di indirizzo in giunta, su proposta del Vicesindaco Manuel Magliani e con il favore del gruppo politico che rappresento”, conclude la consigliera Barbara La Rosa.