Banchetto di FdI per sostenere quattro proposte di legge di iniziativa popolare

CIVITAVECCHIA – Sabato 15 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 12,30 in largo Monsignor d’Ardia i militanti del circolo territoriale di Fratelli d’Italia “Giorgio Almirante” saranno in largo Monsignor d’Ardia, insieme ai consiglieri comunali Simona Galizia e Roberta Morbidelli e con il supporto di Fabiana Attig de La Svolta, in qualità di pubblici ufficiali autenticatori, per promuovere con un volantinaggio e per raccogliere le firme a supporto delle 4 proposte di legge di iniziativa popolare, lanciate dal Partito e, in particolare, dalla Presidente nazionale Giorgia Meloni.

“Abbiamo superato di slancio le 200 firme in Città – ha dichiarato il presidente del circolo Almirante e componente della Assemblea Nazionale del Partito Paolo Iarlori – un ottimo risultato, considerando che lo abbiamo raggiunto senza neanche un banchetto, ma limitandoci a raccogliere le firme nella nostra sede di via Carducci. Contiamo naturalmente di raccogliere molte altre firme sabato prossimo e nei successivi banchetti, forti di un evidente e largo sostegno, da parte della cittadinanza, rispetto a questa importante iniziativa. Ringrazio gli amici de La Svolta per il sostegno e la collaborazione e ringrazio i tantissimi cittadini che stanno aderendo a queste nostre proposte”.

“Le quattro proposte di legge – dichiarano Simona Galizia e Roberta Morbidelli, del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – riguardano: 1) elezione diretta del Presidente della Repubblica; 2) abolizione dei senatori a vita; 3) introduzione di un limite massimo della pressione fiscale in Costituzione; 4) Prevedere la supremazia del diritto nazionale sulle norme comunitarie in caso di contrasto, come avviene in Germania ed in altri Stati comunitari. 4 fondamentali riforme per cambiare profondamente il nostro ordinamento in senso sovranista, restituendo la giusta sovranità al popolo, abolendo ingiustificati privilegi e garantendo equità fiscale”.

“Ricordiamo – concludono dal coordinamento locale del Partito – che, oltre che al banchetto di sabato, è sempre possibile sottoscrivere le quattro proposte di legge recandosi nella sede del Partito in via Carducci n. 30 (zona mercato, rione San Giovanni) tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17,00 alle 19,30 oppure presso l’ufficio segreteria generale del Comune di Civitavecchia in Piazzale Guglielmotti n. 7. In occasione del banchetto sarà anche possibile aderire a Fratelli d’Italia sottoscrivendo il tesseramento 2020, che sta andando oltre ogni più rosea previsione, con moltissime nuove iscrizioni, oltre ai tanti rinnovi, segno evidente del consenso crescente di Fratelli d’Italia e della nostra leader Giorgia Meloni anche a Civitavecchia”.