Baciu, Di Liello e Fiorelli: ” La nostra assenza in consiglio comunale è di carattere politico”

SANTA MARINELLA – “I sottoscritti consiglieri Baciu, Di Liello, Fiorelli dichiarano di non aver partecipato all’odierno consiglio comunale per non avallare ulteriormente quello che il Sindaco Tidei stesso ha affermato durante la trasmissione Far West, andata in onda ieri sera su RAI 3: ovvero la mancanza di trasparenza della sua amministrazione.

Al momento dell’appello, un Sindaco ironico, nonostante tutto, ha commentato il nostro gesto con “Scappata, Scappata, Scappato”. Ci teniamo a dire che la nostra assenza, che ha determinato la mancanza del numero legale, è di carattere politico. Di questo ci assumiamo la piena responsabilità. Chiediamo che faccia altrettanto questa maggioranza, che mortifica, con il suo silenzio, la vita amministrativa della nostra città e non ritiene doveroso chiarire ai cittadini quanto sia emerso a più ondate sulla stampa e in TV.

A tale proposito, comunichiamo, che nell’interesse della comunità, abbiamo protocollato oggi stesso, l’accesso agli atti relativi agli appalti e subappalti riconducibili alla società di Pietro Lo Monaco, i cui legami con la famiglia del sindaco appaiono inquietanti e pericolosi, come narrato nella trasmissione televisiva di ieri”

Alina S. Baciu

Clelia Di Liello

Domenico Fiorelli