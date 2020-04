Azione legale della Cgil a tutela dei Rider

CIVITAVECCHIA – La Camera del Lavoro Civitavecchia Roma Nord Viterbo informa che presso l’ufficio Vertenze del nostro territorio, si sta promuovendo una complessa azione legale per la tutela dei diritti di una lavoratrice Rider, la quale si è rivolta presso i suoi uffici nel mese di novembre 2019.

“Con il prezioso lavoro di uno dei nostri Avvocati – spiegano dal sindacato – stiamo procedendo ad un ricorso presso il tribunale di Roma per l’applicazione della legge regionale sui raider fortemente voluta dalla CGIL. Nello stesso procedimento si rivendicano inoltre: la responsabilità per la mancata applicazione della disciplina antinfortunistica e gli obblighi di formazione e informazione; la responsabilità per pericolosità oggettiva del modello organizzativo; il diritto ad una retribuzione oraria per l’attività di attesa; la responsabilità per la mancata consegna dei dispositivi individuali di protezione; riconoscimento del danno non patrimoniale”.

“Grazie alla sinergia della Cgil tutta – proseguono dal sindacato – e agli sforzi condivisi di un collegio di legali, per la prima volta si richiede il danno punitivo per mancata trasparenza del rapporto lavorativo; inoltre, col supporto di alcune categorie Nazionali si è raggiunto il primo risultato con decreto ingiuntivo sulla mancata consegna dei dispositivi individuali di protezione. Questo è solo un esempio del valore degli uffici confederali delle Camere del Lavoro CGIL che, grazie ad una presenza capillare sul territorio e alla preparazione dei compagni che Vi operano, lavorando a stretto contatto con tutto il nostro sistema di tutela individuale riescono a far emergere diritti e bisogni che spesso i lavoratori non riconoscono come esercitabili e rivendicabili. Noi ci siamo”.