Avviso pubblico per contributi sport in favore di persone con disabilità

CIVITAVECCHIA – “L’assessore ai Servizi Sociali Deborah Zacchei comunica che è stato approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno dell’attività sportiva in favore di persone con disabilità residenti nel Comune di Civitavecchia svolte durante il 2023 presso Società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale (riconosciuta dal CONI) o presso Associazioni sportive aderenti o configurantesi quali Enti di promozione sportiva.

«Continuando nel solco della volontà di garantire una migliore qualità della vita delle fasce deboli della popolazione» ha dichiarato l’assessore Zacchei, «questa Amministrazione intende sostenerle anche per quanto riguarda le attività sportive».

L’Ufficio competente procederà all’erogazione dei contributi secondo l’ordine in graduatoria, e sino all’esaurimento del fondo a disposizione. Perciò si consiglia di inviare al più presto le domande. Le istanze devono essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdi 15 marzo 2023 compilando il modulo disponibile al link indicato sul sito istituzionale www.comune.civitavecchia.rm.it nella pagina InformaComune, selezionando l’avviso in oggetto. Per la presentazione della domanda sarà necessario essere in possesso dello Spid.

Per ogni informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali dalle ore 9,00 alle 12,00 al numero 0766 590792.”