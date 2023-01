Audizione al Senato dell’ISDE sull’importanza della qualità delle acque dedicate al consumo umano

ROMA – Martedì 17 gennaio 2023 una delegazione dell’Associazione Medici per l’Ambiente -ISDE Italia (International Society of Doctors for the environment) incontrerà i componenti della 10^ Commissione del Senato della Repubblica.

La delegazione sarà composta dal dottor Roberto Romizi, Presidente Nazionale dell’Associazione, dal dr. Giovanni Ghirga, dalla dr.ssa Antonella Litta e dalla dr.ssa Patrizia Panico.

Nell’audizione saranno fatte presenti alcune osservazioni urgenti in merito al recepimento della Direttiva Europea 2020/2184 del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Saranno esposte le ragioni scientifiche sul perché il Bisfenolo A, la Microcistina-LR, i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) “debbano avere il loro valore limite, nelle acque ad uso umano, fissato in zero”.

Il dottor Giovanni Ghirga, pediatra, illustrerà in particolare anche l’aumento del rischio di disturbi del neurosviluppo (come la Sindrome dello Spettro Autistico) in bambini esposti a queste sostanze inquinanti e tossiche.