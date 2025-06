Attivo l’avviso per l’acquisto di n. 50 abbonamenti alla Grande stagione di Prosa 2025/2026

CIVITAVECCHIA – Da oggi sarà in pubblicazione l’avviso per le istituzioni superiori scolastiche statali cittadine, che presenteranno istanza, per l’acquisto di n. 50 abbonamenti alla Grande stagione di Prosa 2025/2026, presso il Teatro Comunale, da destinarsi agli studenti che, nell’a.s. 2024/2025, si saranno particolarmente distinti per merito e per profitto scolastico. Le istituzioni scolastiche superiori, che intendono accedere alla sovvenzione da destinarsi agli studenti, distintisi per merito e per profitto scolastico, durante l’a.s. 2024/2025, possono presentare la domanda dalla data di pubblicazione del presente bando sull’Albo Pretorio on line ed entro e non oltre, il 17 giugno 2025 alle ore 13.00. La domanda, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, dovrà essere presentata all’ufficio Teatro comunale secondo le seguenti modalità:

trasmissione con Pec al seguente indirizzo: comune.civitavecchia@legalmail.

L’iniziativa e’ stata promossa dall’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione per sostenere, nel rispetto dei principi educativi costituzionalmente garantiti, la formazione culturale delle nuove generazioni allo scopo di valorizzare il profitto scolastico degli studenti meritevoli, nonché favorire sempre maggiori opportunità, agevolando il contatto diretto con le strutture comunali all’uopo adibite.

A tal fine, per avvicinare i giovani al Teatro Comunale, luogo privilegiato di pubblico spettacolo, animazione e creatività, ove la cultura si fa viva, con deliberazione di GC del 9.06.2025, e’ stata avviata per la prima volta da questa Amministrazione un’iniziativa sperimentale denominata “l’arte in premio”