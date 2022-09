Attivisti M5S Young: “L’amministrazione comunale si faccia portavoce e dia delle risposte certe”

CIVITAVECCHIA – I giovani del M5S chiedono supporto e risposte all’Amministrazione per gli inquilini di via XVI Settembre 23, dopo aver preso parte al sit-in di protesta a causa dell’estenuante ritardo nella riconsegna degli alloggi.

“Dato quello che abbiamo sentito – si legge in una nota degli attivisti M5S Young – noi come gruppo reputiamo che sia una mancanza di rispetto, verso gli inquilini del palazzo, proporre un alloggio temporaneo di 30 mq come ricambio della loro precedente abitazione, che era di 70 mq, il tutto facendolo passare come equivalente. Inoltre non sono ancora disponibili agli inquilini notizie o dati certi sul da farsi, ovvero se é possibile la ristrutturazione o si dovrà procedere obbligatoriamente con la demolizione. Vogliamo sperare che l’amministrazione comunale abbia superato le divergenze passate con ATER e che le istituzioni riescano finalmente a dare una risposta adeguata a delle famiglie che vivono una situazione francamente insostenibile da un tempo inaccettabile in un paese civile”.