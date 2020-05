Attig: “Soddisfazione per gli importanti obiettivi raggiunti oggi in commissione Commercio”

CIVITAVECCHIA – Il Presidente della Commissione commercio Fabiana Attig esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti oggi durante lo svolgimento della commissione.

“Ringrazio tutti i componenti maggioranza e opposizione per il valido e importante contributo che tutti hanno voluto dare, in particolare ringrazio l’assessore Claudia Pescatori per il lavoro svolto in queste ultime settimane in sinergia con la commissione – afferma la Attig – La Commissione Commercio di intesa con l’assessore al Commercio ha avviato nelle scorse settimane una serie di incontri per meglio comprendere come avviare una prima fase di aiuti a sostegno di questa categoria fortemente penalizzata. Dai vari interventi è emersa la forte richiesta affinché l’amministrazione comunale si attivasse con interventi strutturali ed economici per la prossima apertura 18 maggio della fase 2 del CODIV-19. Nel merito è stato approvato un ordine del giorno, dove sinteticamente i principi fondamentali sono quelli di ampliare ed autorizzare con procedure semplificate le occupazioni di suolo pubblico a beneficio di ristoranti e bar e chioschi stagionali, anche in attesa di specifichi interventi da parte dell’esecutivo di Governo. Predisponendo comunque, in tempi rapidi, una modifica del regolamento del commercio che introduca la possibilità di ampliare l’occupazione di suolo pubblico, compatibilmente le caratteristiche dei luoghi e delle normative vigenti, limitatamente al periodo di emergenza codiv. Di istituire diverse aree pedonali e aree a traffico limitato. Di prevedere un temporaneo affidamento delle aree site sul demanio marittimo ad uso di commercianti o ristoratori locali previa evidenza pubblica”.

“Altra importantissima modifica al regolamento approvata all’unanimità – prosegue l’esponente de La Svolta – è stata quella sui criteri di assegnazione delle concessioni stagionali non più vincolati alla sola stagione estiva con tempi brevissimi ma all’impilamento anche alla stagione invernale. Infatti è stata apportata le seguente modifica ‘La vendita e la somministrazione dei prodotti stagionali sono operativi esclusivamente nei periodi dall’1 aprile al 30 ottobre per i prodotti estivi e, dall’1 novembre al 31 marzo per i prodotti autunnali e invernali, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. L’assegnazione dei posteggi per la vendita dei prodotti stagionali ed il conseguente rilascio della relativa autorizzazione-concessione, hanno validità corrispondente ai periodi sopra menzionati a seconda che si tratti di prodotti estivi o invernali e autunnali. Le attività potranno nell’arco dei due semestri chiudere due mesi previa comunicazione agli uffici competenti con un congruo anticipo'”.

Ultimo argomento l’ordine del giorno con relativo atto di indirizzo per il consiglio comunale proposto dalla stessa Attig sul superamento della direttiva Bolkestain. “Dopo anni di proroghe – spiega – di circolari esplicative che hanno reso insicure le attività sia sul demanio marittimo sia sul suolo pubblico mettendo in discussione centinaia di migliaia di posti di lavoro e di attività economiche storiche e anche per certi versi attinenti alla nostra cultura nazionale, ho presentato l’atto di indirizzo da recepire in Consiglio comunale, attraverso apposita delibera che dovrà essere perfezionata dall’Assessore per procedere al rinnovo tutte le concessioni già scadute, o di prossima scadenza al fine di dare certezza per il futuro a decine e decine di famiglie della nostra città. I lavori della commissione non sono certamente finiti – conclude la Attig – siamo solo all’inizio e con molti operatori ancora da aiutare unitamente alla città”.