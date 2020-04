Attig: “Attivisti M5S ignorano che il premier ha esautorato i sindaci”

CIVITAVECCHIA – Da Fabiana Attig, Capogruppo della Lista Grasso – La Svolta, riceviamo e pubblichiamo:

“Nel disastro totale che il mondo e l’Italia stanno affrontando, c’è almeno la fortuna che a gestire la crisi a Civitavecchia ci sia Ernesto Tedesco. Non osiamo nemmeno immaginare cosa sarebbe stato della gente, delle famiglie, delle imprese di questa città se tutto questo si fosse verificato uno o due anni fa. Una agghiacciante simulazione la abbiamo grazie, si fa per dire, al comunicato firmato ‘attivisti 5 stelle’ (ci piacerebbe sapere chi, e soprattutto quanti…) in cui si fa vero e proprio sciacallaggio, il tutto nell’ignoranza totale. Tanto è vero che questi signori non sono neanche a conoscenza del fatto che il Sindaco, che citano nel loro sconclusionato comunicato come responsabile della sanità locale, invece non lo è più perché il loro premier ha sollevato i primi cittadini della responsabilità legata all’articolo 50 del Tuel.

Fortunatamente gli elettori civitavecchiesi hanno relegato questi incapaci all’opposizione, ruolo nel quale non potranno continuare nella sequela di danni che hanno procurato a questo martoriato territorio, anche e soprattutto nella conclamata inadeguatezza a rapportarsi con gli altri poteri del territorio”.

Fabiana Attig – Capogruppo Lista Grasso La Svolta