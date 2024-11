Ater Civitavecchia, Fasoli riconfermato commissario straordinario

CIVITAVECCHIA – «Ringrazio il presidente Francesco Rocca per la fiducia che ha scelto di accordarmi ancora una volta, spero di essere in grado di continuare nell’importante lavoro di riqualificazione intrapreso per dare risposte concrete nell’ambito delle politiche abitative di tutto il comprensorio».

Lo dichiara il commissario straordinario dell’Ater comprensoriale di Civitavecchia Massimiliano Fasoli dopo la riconferma, per un altro anno, alla guida dell’ente di via Don Milani dal Governatore della Regione Lazio.

Proprio oggi, intanto, è stato pubblicato il bando pubblico finalizzato all’assegnazione in locazione di immobili ad uso non abitativo di proprietà dell’ente. Tutta la documentazione è disponibile sul sito, per le domande c’è tempo fino all’11 dicembre 2024.

«Con questo atto – continua il commissario Fasoli – prosegue il lavoro che stiamo continuando a portare avanti per mettere a reddito tutte le strutture nella nostra disponibilità, in modo da poter dare risposte sia al territorio che all’azienda stessa in termini di economicità, il tutto nell’ottica di un’Ater con un bilancio sano in grado di concentrarsi sulle progettualità. Per questo motivo voglio ringraziare anche l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli che in questo anno si è dimostrato sempre vicino all’Ater di Civitavecchia. Con lui, adesso, potremo continuare quell’importante percorso intrapreso condividendo alcune scelte fondamentali per il cambiamento dell’impostazione delle aziende Ater di tutto il Lazio, rilanciandole verso un futuro fatto di vera integrazione sociale. Restiamo a disposizione – conclude Fasoli – di cittadini, forze sociali ed enti locali per una positiva interlocuzione finalizzata al conseguimento dell’obiettivo comune che è il benessere del territorio e dei suoi abitanti»