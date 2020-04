“Ater Ascolta”, un numero per segnalare problemi e disagi

CIVITAVECCHIA – In ordine all’emergenza derivante dalla pandemia in atto e al fine di dare un sostegno fattivo, anche di tipo psicologico, ai propri inquilini, l’Ater del comprensorio di Civitavecchia ha attivato un numero telefonico a cui potersi rivolgere per segnalare tutti i propri problemi e disagi.

“Scopo di questa iniziativa, denominata ATER Ascolta – spiegano il Commissario Straordinario Antonio Passerelli ed il Direttore Generale Emiliano Clementi – è quello di prevenire e alleviare tutte le varie difficoltà che le nostre famiglie oggi stanno vivendo. In poche parole, si potrà chiamare dal lunedì al venerdì, negli orari 9.00 – 13.00 e 15.00 – 17.00 e trovare un esperto con cui poter comunicare, confrontarsi e trovare soluzione ai nuovi problemi che oggi si stanno presentando. Le difficoltà che stiamo riscontrando in questi giorni di isolamento forzato, continuano il Commissario Straordinario ed il Direttore Generale, sono di diverso tipo: sia di tipo psicologico, ansia e stress, sia di tipo quotidiano come la difficoltà a reperire la spesa e/o medicinali. Per questi motivi, come Ater, abbiamo deciso di mettere a disposizione un esperto in grado di intervenire e di prestare il miglior sostegno possibile. Una prima voce in grado di rassicurare e alleviare le paure che oggi tutti stanno vivendo, ma anche una figura capace di individuare i singoli problemi e coinvolgere le varie realtà come la Protezione Civile, la Croce Rossa, le associazioni di volontariato, per reperire e consegnare, là dove serve, cibo e medicinali”.

“In questo modo – proseguono il Dott. Passerelli ed il Dott. Clementi – pensiamo di assolvere al meglio la nostra mission, affrontando le nuove forme di disagio sociale. Pertanto, invitiamo tutti i nostri inquilini (dell’Ater e delle Case Comunali) a non esitare, in caso di bisogno, a contattare il numero 349/9737516. Cercheremo di affrontare al meglio ogni problema trovando la soluzione più idonea. Sempre al fine di contrastare la pandemia in corso, abbiamo avviato un’importante opera di sanificazione di tutti i nostri edifici e di quelli del Comune da noi gestiti.”