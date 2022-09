Assegnati i primi tre alloggi a famiglie in graduatoria

CIVITAVECCHIA – «Finalmente abbiamo consegnato tre assegnazioni di alloggi ai primi tre nuclei familiari in graduatoria. Ora l’iter passa ad Ater per la consegna delle case. Senza voler enfatizzare questo momento, sono felice di aver aiutato tre famiglie che da tempo aspettavano di avere una risposta alle loro necessità. Spero che presto anche altre persone potranno essere chiamate. Ringrazio il dirigente Marrani e tutti gli operatori dei servizi sociali per il grande lavoro svolto». Così l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Civitavecchia Cinzia Napoli.