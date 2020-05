Ass. Caponnetto: “Le intimidazioni mal si coniugano con i principi di uno stato democratico”

CIVITAVECCHIA – Dall‘Associazione per la lotta contro le illegalità e le mafie “Antonino Caponnetto”, che ringraziamo per la solidarietà, riceviamo e pubblichiamo:

“Le intimidazioni mal si coniugano con i principi di uno stato democratico: soprattutto se autrici di esse sono istituzioni pubbliche la cui trasparenza nell’agire e nella gestione delle risorse è obbligo di legge.

Abbiamo seguito con attenzione gli avvenimenti legati all’emergenza epidemica nel territorio della ASL RM 4, lo sviluppo dei tre cluster cittadini e le diverse querelle sui social e sulla stampa, ed abbiamo apprezzato le diverse inchieste giornalistiche condotte in particolare dalla testata Centumcellae news.

Non possiamo nascondere che siamo rimasti sconcertati dai toni stizziti delle risposte, peraltro non sempre chiare, fornite da parte dell’Azienda Sanitaria.

Sconcerto che si è trasformato in vero e proprio scandalo quando, a fronte delle lecite e doverose domande sull’assegnazione di un appalto ad affidamento diretto, si è arrivati a diffidare ‘dal persistere in condotte offensive dell’onore e del decoro della Azienda Sanitaria RM4’ minacciando di adire alle autorità giurisdizionali sia in sede civile che penale.

Non sappiamo se tale smodata reazione sia dovuta ad un eccesso di arroganza o al fastidio per l’aver visto mettere in evidenza carenze e scelte discutibili. Certo è che la reazione stizzita ha messo in allarme noi che i tentativi di ridurre al silenzio chi cerca di fare informazione, abbiamo sempre combattuto e denunciato.

Per cui nell’esprimere la nostra solidarietà alla testata giornalistica Centumcellae news e nello spronarla a continuare nel proprio lavoro d’inchiesta, annunciamo che terremo alta la guardia davanti ad atteggiamenti che ricordano modalità molto diverse da quelle che dovrebbe avere un ente pubblico”.

Associazione per la lotta contro le illegalità e le mafie “Antonino Caponnetto”