Asili nido comunali, iscrizioni per l’anno 2021-22 fino al 17 maggio

CIVITAVECCHIA – L’Ufficio Pubblica Istruzione rende noto che, dal 1 maggio fino alle ore 13.00 del 17 maggio 2021, sarà possibile presentare istanza di iscrizione agli asili nido comunali, per l’a.e. 2021/2022.

Possono essere ammessi agli asili nido comunali i minori che alla data del 1 settembre 2021, abbiano un’età compresa fra i 3 e 32 mesi così distinti:

• lattanti da 3 a 10 mesi;

• semidivezzi da 10 e un giorno a 22 mesi;

• divezzi da 22 mesi e un giorno a 32 mesi.

I posti disponibili per i nuovi iscritti, presso le strutture comunali, sono così distinti:

Le Briccole:

n. 14 semidivezzi;

n. 2 divezzi;

Il Giardino di Ginevra:

n. 7 lattanti;

n. 10 semidivezzi;

n. 1 divezzo;

Gli Asili Nido Comunali offriranno il servizio dal 1 settembre 2021 al 30 giugno 2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Per coloro che ne faranno richiesta, il servizio aggiuntivo dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sarà attivo dal 1 ottobre 2021 al 30 giugno 2022.

Per quanto riguarda i criteri di accesso, le rette, le richieste di riduzione o esonero dal pagamento della retta, si rimanda all’allegato AVVISO PUBBLICO.

Le istanze potranno essere presentate da genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario, esclusivamente on-line compilando il modulo disponibile ai seguenti link:

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSC_007

Da quest’anno gli utenti potranno accedere alla piattaforma:

– con le precedenti credenziali, se hanno già effettuato, in passato, una registrazione alla stessa (possibilità valida fino al 30/09/2021);

– solo tramite autenticazione SPID in caso di nuova registrazione.

A partire dal 1/10/2021, TUTTI GLI UTENTI potranno accedere alla piattaforma solo ed esclusivamente tramite autenticazione SPID.

Si consiglia di non effettuare la domanda in prossimità della scadenza del bando.

E’ possibile inviare una sola domanda per ciascun minore ed è necessario che la registrazione venga effettuata da diretto interessato inserendo il proprio nome, cognome e mail. La procedura consente di salvare i dati in fase di compilazione ed anche di sospenderla temporaneamente. La domanda sarà valida solo se si termina la procedura completando l’inoltro della domanda. Al termine, la procedura restituisce una ricevuta dell’avvenuto inoltro. Entro il termine di presentazione delle domande l’applicazione consente di richiedere l’apertura della domanda già presentata per modificare o integrare i dati inseriti.

NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE LE ISTANZE DI ISCRIZIONE PERVENUTE CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. n. 1223 del 20/04/2021.

In caso di impossibilità a provvedere alla compilazione online, contattare i seguenti numeri: 0766 590563/590562 (l’assistenza telefonica sarà garantita da lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,00).

L’assistenza alla compilazione on line potrà essere richiesta all’interno della procedura on line.

L’ultimo giorno utile all’invio delle domande, il 17 maggio 2021, si garantirà l’assistenza dalle ore 10,00 fino alle ore 12,00.

Le graduatorie saranno approvate entro il giorno 31/05/2021.

Gli interessati potranno consultarle sul sito www.comune.civitavecchia.it.

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dati, le graduatorie saranno formulate in maniera anonima riportando i numeri di Protocollo Generale dell’istanza di iscrizione.

Le stesse graduatorie indicheranno per ciascun minore ammesso o in lista di attesa la retta mensile attribuita in base alle dichiarazioni ed alla documentazione allegata all’istanza.

Le famiglie sono invitate ad attivarsi per verificare la posizione assunta nella graduatoria e per formalizzare, entro il 30/06/2021, la procedura di accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico allegato.

Il mancato rispetto del predetto termine di accettazione del servizio comporterà la decadenza dalla graduatoria e l’utente sarà considerato rinunciatario.

Le rette degli asili nido comunali di Civitavecchia dovranno essere pagate tramite il sistema PAGOPA, utilizzando la piattaforma MyPay, messa a disposizione da Città Metropolitana.

Il pagamento dovrà essere effettuato con la seguente modalità:

l’utente collegandosi al link del Comune di Civitavecchia https://pagamenti.cittametropolitanaroma.it/pa/home.html, inserisce “Civitavecchia” in “cerca ente beneficiario” e, scegliendo la tipologia di pagamento “rette asili nido”, procede con il pagamento sulla piattaforma MyPay.

Dopo aver compilato il form con i dati richiesti l’utente può:

– procedere con il pagamento online cliccando il bottone “Paga”;

oppure

– stampare l’avviso di pagamento cliccando il bottone “Stampa avviso” e pagare recandosi presso uno sportello fisico abilitato (punti vendita di SISAL, Lottomatica, tabaccherie, uffici Postali, sportelli ATM abilitati) oppure utilizzando le app di pagamento (ad esempio Satispay) oppure avvalendosi dei canali telematici quali l’home banking (cercando i loghi CBILL o PagoPA).

La piattaforma messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Roma Capitale è attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Si ricorda che non è più possibile effettuare pagamenti tramite bonifico bancario.

Per saperne di più visita il sito di PagoPA al seguente indirizzo: https://www.pagopa.gov.it.

E’ possibile seguire le attività degli asili nido comunali sulla pagina FACEBOOK Servizi Educativi Comunali Civitavecchia.