Arrivano i fondi del Pnrr, l’Unione inquilini sollecita all’Amministrazione progetti di rigenerazione urbana

CIVITAVECCHIA – Con l’uscita in Gazzetta Ufficiale il 6 novembre del decreto 3354 è partito il countdown per le Aree Metropolitane che entro 120 giorni dovranno presentare progetti finanziati con i fondi del Pnrr.

Ragion per cui l’Unione Inquilini Civitavecchia ha inviato al Sindaco Ernesto Tedesco e all’Assessore al Patrimonio Leonardo Roscioni una lettera per sollecitare l’Amministrazione a predisporre e presentare entro il termine previsto i progetti per il Comune in termini di rigenerazione urbana.

“L’articolo 21 del decreto – spiega l’Unione Inquilini – mira a dare attuazione alla linea progettuale « Piani Integrati -M5C2– Investimento 2.2 » nell’ambito del PNRR e ha come obiettivo quello di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovendo la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche. La misura prevede l’assegnazione delle risorse alle città metropolitane, in attuazione della richiamata linea progettuale, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026. E’ un’opportunità da non mancare ai fini di migliorare la qualità dell’abitare ma anche per incrementare l’offerta pubblica di alloggi a canone sociale, così da trovare risposte alla precarietà abitativa”.

“In città – prosegue l’Unione Inquilini – si aggrava ogni giorno la sofferenza abitativa insieme all’impoverimento delle famiglie, aumentano gli sfratti per morosità incolpevole, mentre la graduatoria dei bandi ERP è ferma e non si assegnano da anni alloggi popolari. Una grave questione sociale che l’agenda politica trascura irresponsabilmente. Ci attiveremo e vigileremo unitariamente ad altri soggetti affinché l’opportunità costituita dai fondi Pnrr non vada perduta ma la si utilizzi per incrementare l’offerta di alloggi a canone sociale”.