Approvato in Consiglio Comunale accordo Comune Demanio e nuovo Regolamento per le aree di Pianificazione Insediamenti Produttivi

CIVITAVECCHIA – Oggi l’Amministrazione Comunale ha approvato in Consiglio Comunale due provvedimenti di rilevanza strategica, che rappresentano vere e proprie pietre miliari per lo sviluppo e il rilancio della nostra amata città. Questi strumenti non solo apriranno la strada a nuove opportunità, ma trasformeranno in modo positivo il volto del territorio.

Entrambi gli atti, presentati dall’assessore Enzo D’Antò, prevedono una più organica gestione della pianificazione e manutenzione urbanistica.

Il primo provvedimento, accolto con voto unanime da tutto il Consiglio, delega il sindaco alla sottoscrizione di un accordo storico con l’Agenzia del Demanio. Questo accordo ci permetterà di ridare vita a beni pubblici di inestimabile valore, lasciati in stato di abbandono per troppi anni. La riqualificazione di siti come l’ex Caserma De Carolis, il Carcere dei Granari, la Caserma Stegher e l’ex deposito munizioni R104 segnerà l’inizio di una nuova era per la nostra città. “Queste operazioni, oltre a restituire dignità a importanti aree urbane, genereranno risorse preziose per l’amministrazione, grazie a una percentuale sugli interventi di valorizzazione. Siamo determinati a destinare questi beni in modo che rispondano alle reali necessità dei cittadini, ottimizzando al contempo le risorse pubbliche e riducendo spese come quelle per gli affitti.” Ha dichiarato l’assessore Enzo D’Antò.

Il secondo provvedimento riguarda l’approvazione del nuovo Regolamento per le aree di Pianificazione Insediamenti Produttivi a iniziativa pubblica. Questo regolamento non solo allinea la nostra normativa a quelle sovraordinate, ma risolve anche problematiche che per anni hanno frenato l’iniziativa imprenditoriale e ostacolato lo sviluppo. Un bilancio estremamente positivo per l’assessore allo Sviluppo e Pianificazione del Territorio “Oggi, con orgoglio, posso dire che abbiamo fornito agli investitori la certezza e la sicurezza di cui hanno bisogno per pianificare il loro futuro qui, nella nostra città. In un periodo così complesso come quello attuale, abbiamo scelto di dotare la nostra Amministrazione degli strumenti necessari per sbloccare situazioni impantanate da troppo tempo, promuovendo uno sviluppo sostenibile e lungimirante.” Soddisfazione anche da parte del Sindaco Marco Piendibene “Con questi provvedimenti, guardiamo al futuro con determinazione e fiducia, consapevoli che stiamo ponendo le basi per un progresso che beneficerà non solo l’economia locale, ma l’intera comunità.”