Approvato il logo “Love Civitavecchia” per il sito turistico del Comune

CIVITAVECCHIA – La Giunta Comunale ha approvato il logo “Love Civitavecchia” come simbolo ufficiale del sito turistico del Comune di Civitavecchia, insieme alla definizione del brand allineato a tale marchio e all’approvazione della relativa registrazione, in continuità con quanto aveva iniziato la precedente amministrazione, l’approvazione del logo rappresenta un passo per la creazione di un’identità visiva della città che aiuti alla promozione del territorio.

“E’ uno strumento che correda il sito turistico della città e sarà utile a consolidare l’immagine di Civitavecchia come una destinazione turistica affascinante, ricca di storia e cultura, aperta ad accogliere visitatori da ogni parte del mondo. Il brand “Love Civitavecchia” mira a rafforzare l’identità visiva della città e a favorirne la riconoscibilità, conferendo coerenza e uniformità alla comunicazione turistica e istituzionale.” Ha dichiarato l’assessore al turismo Piero Alessi.

Il sito turistico comunale, disponibile all’indirizzo www.lovecivitavecchia.it, e la relativa app sono stati realizzati con l’obiettivo di offrire ai visitatori una piattaforma intuitiva per scoprire le bellezze della città, gli eventi e i servizi disponibili.

Queste iniziative si inseriscono nell’ambito delle attività dell’Amministrazione Comunale per promuovere il turismo a Civitavecchia, consolidando il ruolo della città come punto di riferimento culturale e turistico, e puntando alla crescita economica e sociale attraverso una forte identità territoriale