Approvati gli elenchi dei contributi per l’attività sportiva di persone con disabilità

CIVITAVECCHIA – «Questa Amministrazione dimostra una volta di più la grande attenzione che ha sempre avuto, fin dall’insediamento, verso la miglior integrazione possibile della fasce più deboli della cittadinanza». Così l’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli ha salutato l’approvazione degli elenchi di soggetti ammessi ai contributi per le attività sportive a favore di persone con disabilità. In esecuzione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, infatti, diretta «ad assicurare pari opportunità nell’ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di garantire una migliore qualità della vita delle fasce deboli della popolazione», l’Amministrazione comunale di Civitavecchia ha deciso di erogare dei contributi economici, a titolo di rimborso, per l’iscrizione e la frequenza da parte di persone in condizione di disabilità, per l’anno 2022, a corsi di attività sportiva, organizzati nell’ambito territoriale comunale. E oggi su 31 domande presentate ne sono state ammesse 30.

A ciascun richiedente verrà inviato l’esito della domanda tramite piattaforma Elixforms.

«Ringrazio l’assessore Napoli e gli uffici per il lavoro svolto. Creare strumenti per facilitare l’accesso a più persone possibili allo svolgimento della pratica sportiva è da sempre un nostro obiettivo. Oltretutto, per le persone con disabilità lo Sport assume un ruolo ancora più importante». Così conclude il delegato allo Sport Matteo Iacomelli.