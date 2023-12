Approvata la delibera per il Consiglio Comunale dei Giovani a Santa Marinella

SANTA MARINELLA – “Finalmente possiamo dare inizio al nostro progetto di costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani. Ringraziamo tutti i consiglieri comunali, senza esclusioni”, hanno commentato con entusiasmo ieri all’uscita dell’aula consiliare Jacopo Ceccarelli, delegato alle politiche giovanili e Chiara Pinzi che da ottobre si stanno occupando del progetto.

“Sono entusiasta del lavoro svolto dai giovani che si sono impegnati nella costruzione di questo progetto, in cui credo molto perché le nuove generazioni rappresentano il futuro della nostra città e su loro le istituzioni devono investire”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei al termine del Consiglio.

Dall’Amministrazione è venuto il ringraziamento ai consiglieri di minoranza per aver contribuito, anche con i propri emendamenti accolti, all’approvazione unanime della delibera.

Ad illustrare la proposta di delibera in Consiglio, l’assessore alla cultura Gino Vinaccia. “Era un provvedimento atteso perché fin dalle prime battute l’Amministrazione Comunale aveva manifestato la volontà di dar vita, come in altre realtà, al Consiglio Comunale dei Giovani per coinvolgere i ragazzi nella gestione della cosa pubblica, conoscere in modo diretto le esigenze e le aspettative del mondo giovanile tra i 14 e i 25 anni, valorizzare il ruolo e le funzioni che i giovani possono svolgere nella città. La città ha bisogno di formare una nuova classe dirigente che sia preparata e pronta in futuro a cogliere il testimone”, ha affermato l’assessore Vinaccia.

Il Consigliere Paola Fratarcangeli ha dichiarato durante la seduta: “Un plauso ai giovani che stanno portando avanti questa iniziativa. Crediamo nella validità del progetto, che siamo certi darà un importante contributo al lavoro dell’Amministrazione, che avrà modo di apprezzare le idee e i suggerimenti che il consiglio dei Giovani proporrà. In questo momento storico così scarno di impegno giovanile è molto gratificante vedere che i ragazzi si impegnino con tale entusiasmo”

Nelle prossime settimane verrà organizzato un incontro per presentare il progetto ai giovani santamarinellesi e dare tutte le informazioni necessarie per formare le liste per la campagna elettorale