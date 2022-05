Appello delle Ardite alle forze di pace

CIVITAVECCHIA – Le Ardite di Civitavecchia continuano i loro presidi del mercoledì davanti al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.

“La nostra forte preoccupazione per l’evoluzione del conflitto in Ucraina e per le sue conseguenze internazionali non ci fa abbassare il livello di mobilitazione e di denuncia – si legge in un comunicato – In occasione del 25 aprile in tutta Italia, nelle cui manifestazioni si è espressa, in una coralità nazionale, una fortissima richiesta di pace. La partecipazione popolare di donne e uomini è stata altissima, le cittadine e i cittadini sono scesi nelle piazze dopo due anni di assenza, manifestando entusiasmo e desiderio di partecipazione e mobilitazione contro la guerra. Facciamo quindi appello a tutte le forze di Pace, democratiche, antifasciste della nostra città affinché partecipino, nei modi e con le iniziative che riterranno più opportune, attivamente ai nostri presidi, che rimangono e sono un luogo aperto, inclusivo e solidale. Affinché tacciano le armi, si aprano negoziati e trattative”.