Appalti pulizie del Comune, il Tribunale riformula i contratti

CIVITAVECCHIA – Con sentenza n. 1494/2022 con cui il Tribunale di Civitavecchia ha costituito i contratti di lavoro dei dipendenti dell‘appalto delle pulizie del comune di Civitavecchia, per il quale invece l’ente appaltante (il Comune) non aveva applicato a parere dei giudici le garanzie e tutele previste dalla Legge.

A darne notizia è la consigliera comunale de “La Svolta” Fabiana Attig che esprime “soddisfazione e al tempo stesso il proprio rammarico per essere stata costretta a ricorrere al Giudice del Lavoro per vedere applicate disposizioni di legge di assoluta chiarezza”.

“Tutto questo – commenta la Attig – poteva essere evitato, evitando spese, sofferenze per i lavoratori e le loro famiglie ma soprattutto figuracce per il Comune, il sindaco e La Giunta oltre che il Consiglio Comunale e per i suoi appaltatori. Tale sentenza apre la strada a decine di potenziali ricorsi per decine di lavoratori, come ad esempio il Portierato, che nel loro percorso lavorativo hanno subito lo stesso trattamento. Il danno potenziale per una amministrazione pubblica è molto consistente”.

I contenuti tecnici della sentenza saranno illustrati dalla Attig nel corso di una conferenza stampa convocata per lunedì 17 ottobre alle ore 10:30 in piazzale Guglielmotti.