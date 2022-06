Annullato l’incontro in Prefettura tra Comune, Regione e Università Agraria sugli usi civici

CIVITAVECCHIA – Annullato il previsto incontro in Prefettura tra Comune, Regione e Università Agraria sul tema degli usi civici.

“Prendiamo atto dell’annullamento della convocazione per domani in Prefettura di Roma, per sopraggiunti impegni istituzionali. Ci auguriamo tuttavia che la riconvocazione dell’incontro, chiesto dalla Regione Lazio, possa avvenire in tempi brevi e in data prossima: il territorio attende chiarimenti circa il ruolo dell’università Agraria e il suo futuro, come hanno avuto modo di manifestare nei mesi scorsi i cittadini, vittime dell’assurda e incredibile vicenda degli usi civici”, il commento del Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.