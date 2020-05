Anniversario del primo bombardamento: cerimonie in forma privata

CIVITAVECCHIA – Domani la città osserverà il ricordo del primo degli 87 raid aerei Alleati che l’hanno devastata tra il 1943 e il 1944. Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, provvederà ad omaggi floreali, seguiti da momenti di raccoglimento, presso il Cimitero Vecchio, al muretto di piazza Vittorio Emanuele e alla lapide di via Mazzini, dietro la Cattedrale, in ricordo delle tante vittime di quegli eventi. Per ragioni relative alla emergenza sanitaria in corso, le cerimonie saranno tenute in forma privata, alla presenza di alcuni rappresentanti di associazioni e comitati cittadini.

La Capitaneria di Porto ha comunicato all’Amministrazione comunale che alle ore 15.15, in corrispondenza dell’orario del primo bombardamento risuoneranno le sirene.

