Anche il Comitato Sole solidale con la CGIL

CIVITAVECCHIA – Anche il Comitato SOLE esprime solidarietà alla CGIL territoriale dopo l’attacco squadrista di sabato scorso a Roma.

“Esprimiamo massima solidarietà alla CGIL per il vile attacco fascista portato nella sede nazionale di Roma – si legge in una nota del comitato – un atto violento e criminale gravissimo contro i lavoratori, la democrazia e i principi della Costituzione nata dalla Resistenza. Sostegno e solidarietà alla Camera del Lavoro territoriale e alla FIOM, con cui condividiamo l’impegno per la conversione energetica del territorio attraverso validi progetti come l’Offshore eolico e Porto Bene Comune, alternativi all’installazione di una nuova centrale a turbogas. Non ci faremo ricacciare indietro ad un triste passato dai nostalgici del fascismo, ma guardiamo ad un futuro fatto di ambiente sano, di posti di lavoro, di partecipazione democratica del territorio, che ci riscatti dalla settantennale schiavitù energetica e affronti la difficile fase di transizione coniugando la lotta al cambiamento climatico, per la salute e l’ambiente con la giustizia sociale”.