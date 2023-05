Amministrative Santa Marinella: Renew Europe, IV e Azione soddisfatti del risultato

SANTA MARINELLA – Renew Europe, Italia Viva e Azione si presentava per la prima volta al voto amministrativo nella nostra città. Devo dire che il risultato ottenuto è gratificante. Una lista di 14 esordienti sulla scena politica ha avuto la fiducia del 5% dei cittadini. Un dato che unito al contributo delle altre quattro liste è stato determinante per la vittoria. Desideriamo ringraziare tutti i candidati che si sono messi in gioco. Donne e uomini con i quali inzia oggi un percorso politico importante, fatto di impegno e determinazione. Faremo la nostra parte in seno alle istituzioni cittadine e fuori. Un grazie a tutti coloro che con passione si sono misurati in questa campagna elettorale. Chi ha vinto e chi ha perso perchè l’impegno politico è sempre una cosa buona che va oltre gli schieramenti. Grazie a tutti i cittadini che ci hanno voluto accordare la loro fiducia, non la deluderemo. Adesso subito al lavoro al fianco del Sindaco Tidei e di tutta la squadra per portare avanti quella continuità amministrativa che abbiamo garantito ai cittadini durante la campagna elettorale. La squadra di Renew Europe è già al lavoro per affinare i contributi da portare all’attenzione dell’assise comunale.

Il coordinamento di Renew Europe Santa Marinella.