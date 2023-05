Amministrative Santa Marinella, PD: “vince il centrosinistra. Il Pd con 1.211 è il primo partito e batte anche Fratelli d’Italia

SANTA MARINELLA – Alle elezioni amministrative di Santa Marinella del 15 maggio il successo del Partito Democratico, all’interno della coalizione di centrosinistra guidata dal Sindaco Pietro Tidei, conferma il trend positivo nazionale e consolida il peso a livello locale del partito con tre consiglieri eletti, Jacopo Iachini, Andrea Amanati e Patrizia Ricci. Con 1.211 voti, otteniamo un risultato che non raggiungevamo da 10 anni: siamo il primo Partito della coalizione e superiamo nettamente FdI. Questo risultato non è passato inosservato, soprattutto ai molti che non ci hanno creduto né appoggiato.

Quello che già oggi emerge chiaramente è che quando si mettono in campo candidature credibili, il PD vince unito. La squadra dei nostri Consiglieri è pronta e sarà compatta all’interno del Consiglio Comunale a proseguire per i prossimi cinque anni, sulla via già intrapresa per aggiungere idee, maggiore esperienza e competenza.

La qualità della nostra proposta politica che ha sostenuto il Sindaco Pietro Tidei è stata premiata dai cittadini, che hanno visto nel Partito Democratico una rappresentanza solida e concreta a cui fare riferimento. Merito anche di una campagna elettorale ricca e viva, umile ed utile, che strada per strada e casa per casa ha trasmesso i nostri valori democratici di inclusione.

Ringraziamo tutti i candidati “non eletti”, perché hanno creduto fin dall’inizio nel nostro progetto democratico, portando alla nostra lista un sostegno importante per questa vittoria. Il nostro gruppo sarà perciò aperto anche al loro contributo e a quello di tutti coloro che vorranno impegnarsi attivamente con noi.

“Siamo il primo partito in quasi tutti i capoluoghi al voto – ha affermato la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein – Abbiamo vinto al primo turno a Brescia e a Teramo, due città rilevanti. Anche Santa Marinella vince al primo turno e batte Fdl. Il Pd è in ottima salute. Siamo molto soddisfatti dell’esito del primo turno delle elezioni amministrative, guardiamo con grande ottimismo al secondo turno. Ci rialziamo con slancio, avanziamo. L’appello che faccio ai volontari e alla classe dirigente Dem è di continuare a stare sui territori per dare ascolto alle persone, perché quell’ascolto consente di dare risposte ai cittadini. Continuerò a girare nei territori e non farò mancare l’appoggio a ogni singolo candidato del centrosinistra”.

La vittoria a Santa Marinella del Partito Democratico, con un risultato nettamente superiore a quello di Fratelli d’Italia, permette così la riconferma al primo turno del sindaco Tidei e la possibilità di continuare a portare avanti con ulteriore vigore tutti i progetti già iniziati nel corso del primo mandato. Saremo attenti in particolare alle esigenze dei giovani e delle donne, ma senza alcuna distinzione daremo risposte a tutti i cittadini su i temi più importanti: ambiente, diritti, cultura, turismo e sviluppo.

Il Partito Democratico è pronto ora a stare con più forza sul territorio, anche e soprattutto sul territorio di Santa Severa, coinvolgendo tutti i cittadini per dare, in sinergia con l’Amministrazione Tidei, risposte concrete alle loro esigenze presenti e future. Per un centrosinistra vincente serve un Pd forte e radicato, di prossimità con famiglie e imprese, capace di riconnettersi con le persone, soprattutto quelle più in difficoltà. Sarà questo uno degli impegni che il Partito Democratico porterà avanti con determinazione, forte del risultato e delle capacità della nostra squadra nella prossima Amministrazione Comunale.

Partito Democratico Santa Marinella – Santa Severa