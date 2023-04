Alessandro Battilocchio nominato responsabile dell’Ufficio Elettorale nazionale di Forza Italia

ROMA – L’Onorevole Alessandro Battilocchio è stato nominato responsabile dell’Ufficio Elettorale nazionale di Forza Italia. La nomina è arrivata direttamente dal Presidente Silvio Berlusconi.

“Un incarico di stretta fiducia e collaborazione con il presidente Berlusconi, importante e impegnativo, che siamo sicuri il deputato Battilocchio porterà a termine con grande capacità – commenta Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino – Eletto nel collegio di Ostia, Battilocchio è stato sempre presente su Fiumicino, anche durante la campagna elettorale per le regionali, oltre che per le politiche, e sarà presente anche per le comunali del 14 e 15 maggio. Da ex sindaco conosce bene le problematiche dei territori e quanto abbiano bisogno della vicinanza delle Istituzioni. Siamo pronti fin da subito a collaborare a sostenerlo in questa nuova sfida”.