CIVITAVECCHIA – Al via a Civitavecchia il progetto “Vicinato Femminista”, promosso dall’Amministrazione Comunale, ideato dalla Consigliera Valentina Di Gennaro, Delegata alle Politiche di Genere, per rafforzare la rete di sostegno alle donne vittime di violenza. La proposta, che si ispira a esperienze già adottate in Italia e all’estero, prevede incontri formativi e iniziative concrete in scuole, associazioni e spazi pubblici, per sensibilizzare la cittadinanza e creare luoghi sicuri sul territorio.

“Anche a Civitavecchia vogliamo promuovere la sorellanza come motore di cambiamento sociale. Il progetto Vicinato Femminista non sarà solo un simbolo, ma un’azione concreta per rispondere al fenomeno della violenza di genere e offrire strumenti utili per affrontarlo”. Così Valentina Di Gennaro, Delegata alle Politiche di Genere del Comune di Civitavecchia, introduce l’iniziativa che partirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di creare una rete di solidarietà e luoghi sicuri dedicati alle donne.

Il progetto si ispira a esperienze di successo, come il Sista Lab, una “palestra di sorellanza” nata in Italia, e il movimento per la città femminista di Montevideo, in Uruguay. Tra le azioni previste, incontri formativi rivolti a scuole, associazioni, esercizi commerciali e cittadini, per sensibilizzare sulla violenza di genere, offrire supporto legale e psicologico e distribuire un Toolkit di primo soccorso per chi si trovi in situazioni di disagio.

“La sorellanza è una forza trasformativa – prosegue Di Gennaro – ed è fondamentale che il 25 novembre non resti solo una ricorrenza, ma diventi il giorno in cui fare il punto sulle azioni intraprese. È così che si costruisce un cambiamento duraturo.”

Anche il Sindaco Marco Piendibene sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Il progetto Vicinato Femminista rappresenta un passo avanti verso una città più inclusiva, in cui nessuno si senta solo di fronte a situazioni di difficoltà o violenza. Come amministrazione, siamo al fianco delle donne di Civitavecchia per promuovere azioni concrete e per rendere i nostri spazi pubblici più sicuri e accoglienti.”

Tra i simboli del progetto, le bandiere del Vicinato Femminista, ispirate al movimento romano, che saranno distribuite per rendere visibile il sostegno alla causa in tutta la città. Un invito a unirsi, senza giudizi né pregiudizi, per costruire una comunità più giusta e accogliente per tutte e tutti