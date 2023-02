CIVITAVECCHIA – “La situazione delle AEC, in particolare per assicurare un servizio in continuità, è all’attenzione dell’Amministrazione comunale, che ha avviato da tempo un’interlocuzione con CSP. Ho firmato personalmente già giovedì scorso la convocazione di tutte le organizzazioni sindacali per un confronto in materia. L’incontro è stato calendarizzato per il 16 marzo”. Così l’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli.