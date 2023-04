Adesione massiccia allo sciopero dei dipendenti di AdSP: “Oltre il 90%”

CIVITAVECCHIA – Massiccia adesione allo sciopero dei dipendenti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale indetto dai sindacati FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGLMARE PORTI.

Sono le stesse sigle sindacali a fornire i dati dell’adesione: “Un’adesione che ha superato oltre 90% – affermano in una nota unitaria – segno della giusta presa di posizione sulle numerose vertenze aperte e soprattutto per corrette relazioni industriali che vanno avanti ormai da mesi. Aspettiamo ora che i vertici di ASDP ci convochino per chiudere definitivamente questa vertenza”.