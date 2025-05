Accordo Comune RFI, AVS – Demos: “Occasione per una vera rigenerazione ecologica e sociale della città”

CIVITAVECCHIA – “Ieri abbiamo assistito alla firma dell’accordo tra il Comune di Civitavecchia, RFI e Fs Spazi urbani con attenzione e senso di responsabilità. Come Alleanza Verdi e Sinistra – Demos riteniamo che ogni atto urbanistico debba essere l’occasione per una vera rigenerazione ecologica e sociale della città. E questo accordo va esattamente in quella direzione.

Questo accordo non è solo una partita immobiliare. È uno strumento per ridurre le disuguaglianze, ampliare gli spazi pubblici e restituire alla cittadinanza porzioni di città oggi inaccessibili.

Il primo passo di una serie di progetti concreti di mobilità sostenibile, una rete verde continua, spazi sicuri e fruibili per tutte e tutti”

Alleanza Verdi sinistra -Demos