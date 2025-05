A Ladispoli, sabato mattina in piazza contro il genocidio dei palestinesi

LADISPOLI – “Aderiamo convintamente all’iniziativa “50.000 sudari” per puntare i riflettori sul massacro perpetrato ai danni del popolo palestinese.

Ci vediamo alle 10.30 in Piazza Rossellini per un Flash mob, porta con te un telo bianco, la bandiera della Palestina oppure vestiti con i colori della bandiera: bianco, rosso,nero e verde.

“I teli bianchi rappresentano i sudari che a Gaza avvolgono i corpi dei palestinesi morti ammazzati e sono così diventati simbolo della strage. Sono, cioè, gli oggetti comuni del nostro tempo crudele. Tempo di genocidio.”

Il sudario ricopre, sottrae alla vista del mondo il corpo di cui è stato fatto scempio. Avvolgere nel sudario è un gesto estremo di cura, di pietas. Protegge la dignità degli esseri umani quando le vite non valgono più niente, nella conta approssimativa dei morti.

Come si fa a piangere, onorare la memoria, dei morti di Gaza in quasi 600 giorni di assedio?

Come si fa a piangerli uno per uno?

Proviamo a farlo, in silenzio, sabato 24 maggio: in ogni città, paese, contrada d’Italia.

Riempiamo piazze, strade, finestre di lenzuoli bianchi a ricoprire il selciato e le facciate di edifici privati e pubblici.

Vorremmo che tutti insieme, in tutta Italia, arrivassero al numero tragico dei 50.000 di Gaza.

Tutti insieme saranno i corpi che il mondo non vuole vedere.

Facciamolo sui social e negli spazi pubblici, ciascuno con il suo telo.

Facciamolo organizzandoci per condominio, strada, quartiere: ma anche da soli, ognuno alla sua finestra.

E le fotografie inondino la rete, con l’hashtag #ultimogiornodigaza #gazalastday”

Micaela Frulli

Paola Caridi

Tomaso Montanari

Francesco Pallante

Giuseppe Mazza

Claudia Durastanti

Evelina Santangelo”

Circolo Sinistra Italiana Litorale Nord

“Mahsa Amini”

Alleanza Verdi e Sinistra