A Ladispoli dal primo weekend di agosto una spiaggia accessibile e inclusiva

LADISPOLI – “Dal primo weekend di agosto Ladispoli avrà una spiaggia accessibile e inclusiva”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che, grazie ai fondi del progetto “Accessibility on the Seaside – AcOnSea” della Regione Lazio, la città balneare avrà un litorale accessibile a tutte le persone con disabilità.

“La spiaggia che abbiamo individuato – ha proseguito Grando – si trova sul lungomare Marina di Palo, di fronte ai resti della villa romana. Purtroppo i fondi sono arrivati solo in questi giorni, in piena estate, e la nostra è una vera a propria corsa contro il tempo per poter rendere questa spiaggia fruibile a tutte quelle persone che quotidianamente, devono fare i conti con la disabilità. Siamo veramente orgogliosi di questo progetto che corona un percorso di valorizzazione ed inclusione delle nostre spiagge libere, iniziato nel primo mandato. Un ringraziamento particolare al consigliere delegato al demanio, Pierpaolo Perretta, e al comandate Sergio Blasi, per la tempestività e il grande impegno profuso”.

“Ci tengo a sottolineare – ha commentato Perretta – che tutti i servizi destinati alla disabilità saranno completamente gratuiti. La spiaggia sarà attrezzata con lettini, ombrelloni, sedie job, passerelle e, soprattutto sono previsti servizi di accompagnamento e supporto alle persone con disabilità, oltre che salvamento. Ci saranno spazi dedicati ai cani da assistenza ed, insieme al comandate Blasi, stiamo valutando la possibilità di realizzare un servizio di trasporto per raggiungere la spiaggia. Saranno previsti, comunque, stalli dedicati. Un traguardo importantissimo raggiunto dalla città di Ladispoli”