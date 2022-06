Scuola. Giovedì all’aula “Pucci” convegno sull’inclusione con il Sottosegretario Sasso

CIVITAVECCHIA – Fine scuola con un grande momento di confronto a Civitavecchia. Giovedì 16 giugno l’aula consiliare “Renato Pucci” ospiterà infatti un incontro tra i dirigenti scolastici del territorio e il Sottosegretario di stato all’Istruzione, Rossano Sasso.

L’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza, in particolare ad associazioni e famiglie, e si soffermerà in particolare sul tema dell’inclusione.

Commenta il Sindaco, Ernesto Tedesco. “L’arrivo di un altro esponente del governo conferma l’attenzione che c’è nei confronti del territorio di Civitavecchia, per la quale ringrazio l’on. Sasso. Non a caso l’Amministrazione ha puntato forte sulla scuola, anche in termini di interventi strutturali: ma noi riteniamo che essa debba essere uno strumento di scambio culturale e sociale, tanto da aver dato vita a numerosi progetti, pur dovendo fare i conti con le restrizioni degli ultimi due anni”.

Aggiunge l’Assessore all’Istruzione, Monica Picca: “Abbiamo fortemente voluto questo momento di confronto tra i dirigenti scolastici e il referente al Governo, che ringrazio personalmente per questa opportunità. Credo che sia altamente qualificante che un’istituzione si muova per ascoltare gli operatori del mondo scolastico, a maggior ragione in un incontro che sarà aperto ai cittadini e alle organizzazioni sociali, politiche e culturali del territorio. Programmare una scuola migliore si può ed è l’obiettivo che cerchiamo di centrare senza proclami, ma con il lavoro e il confronto quotidiano”.

L’appuntamento è quindi fissato per giovedì 16 giugno alle 16.30, all’aula “Pucci” del Comune di Civitavecchia. Al termine è previsto un punto stampa con il Sottosegretario.