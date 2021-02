Summertime – Ella Fitzgerald & the Tee Carson trio (1968)

Summertime è uno tra i brani più popolari dello standard jazz ed è stato interpretato da un gran numero di artisti, sia in chiave jazz che in chiave rock. Composta nel 1933 da George Gershwin è una di quelle canzoni che non passano mai di moda. Un gruppo internazionale di collezionisti, il “The Summertime Connection“, sostiene di aver recensito 70820 registrazioni differenti e 98400 esibizioni pubbliche. Noi proponiamo la versione del 1968 di Ella Fitzgerald & the Tee Carson trio. Una versione che lascia senza fiato, di un’emozione e di un’eleganza unica