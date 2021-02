Michele Bravi “Mantieni il bacio” e le emozioni nell’amare

“Mantieni il bacio” singolo uscito il 29 gennaio di quest’anno ci porta ad una riflessione su cosa significhi amare e cosa significhi amore.

Il bacio è forse l’immagine che, più di ogni altra, condensa la bellezza e la poesia dell’amore.

Perché bisogna mantenere il bacio? Perché se ci si bacia lungamente, c’è amore.

Dichiara Michele Bravi commentando il suo brano “Il bacio è l’immagine che, più di ogni

altra, trasforma il male in pittura d’oro e la cicatrice del trauma in una poesia. Nel bacio si incontrano il luogo della parola e quello del corpo. Baciarsi nel buio significa trattenersi ancorati al presente, al reale e non perdersi in un fumo di nebbia e dolore ingombrante”