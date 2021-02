Questo è l’ultimo singolo di LP (pseudonimo di Laura Pergolizz) “The One That You Love” pubblicato il 23 luglio 2020. In questa brano sofferto e tagliente, Laura racconta con sua la voce unica, un amore che sembra non essere reciproco, chiedendo alla persona che ama come fare a farla innamorare, consapevole del fatto che probabilmente una risposta non la riceverà mai.