Una novità floristica sui Monti della Tolfa: ecco la Neotinea maculata

ALLUMIERE – Novità floristica per il territorio comunale di Allumiere, una nuova specie di Orchidea Spontanea per il Monumento Naturale Il Faggeto: Neotinea maculata, un singolo popolamento, composto da 28 piante ai margini di un bosco a prevalenza di faggi. A darne la notizia l’Associazione Culturale Naturalistica BIOMA, che spiega: “Da quanto ci risulta non era mai stata rinvenuta nei Monti della Tolfa, in quanto non presente nelle monografie delle orchidee selvatiche locali, le popolazioni a noi note, in luoghi limitrofi sono distribuite nella fascia costiera e con scarso numero di esemplari, in alcuni casi si tratta di un singolo individuo della suddetta specie”.

Il primo esemplare di Neotinea maculata è stato censito nel aprile 2020 nel territorio di Allumiere da Jessika Karla Pinget Barrios e Simone Di Mauro dalla straordinaria altezza di 40 cm e priva di fioritura, una specie tipica di suoli calcarei per questo si ritiene che deve avere trovato un piccolo lembo isolato del territorio con caratteristiche particolarmente favorevoli essendo il faggeto di origine vulcanica. Si possono contare nell’attuale numero di 28 piante grazie ad azioni “creative” di tutela da parte dei soci di Bioma, in questi anni si sono prodigati con dedizione per la conservazione del sito, raggiungendo l’obiettivo di portarli alla fioritura il maggior numero possibile.

Le caratteristiche anatomiche della specie Neotinea maculata la rendono quasi “invisibile” al occhio umano essendo una pianta con una fioritura poco appariscente, sia per il colore sia per le piccole dimensioni, inoltre le foglie con macchie di marrone scuro e porpora, spesso possono sembrare marce. Le problematiche maggiormente riscontrate sono dovute alla presenza di cani privi di guinzaglio che con le loro zampe scalciano la terra rovinando il suolo e causando il danneggiamento di rosette basali e in rari casi alla frequentazione antropica e da animali selvatici.

(foto di Jessika Karla Pinget Barrios)