Bob Dylan nei giorni del COVID-19 ci regala 2 brani dopo anni di silenzio

Il menestrello è tornato. Dopo otto anni di silenzio, ci regala due nuove sorprese.

La prima, “Murder must foul”, lanciata venerdì 27 marzo a mezzanotte su Twitter, dura oltre 17 minuti ed è una ballata sull’assassinio di John Fitzgerald Kennedy e i sogni infranti degli anni 60.

Dylan scrive: ‘‘Questa è una canzone inedita che abbiamo registrato qualche tempo fa e che potreste trovare interessante… Abbiate cura di voi, state attenti e che Dio vi benedica”.

Dopo tre settimane, c’è una nuova sorpresa: “I contain multitudes”, un nuovo brano, poco più di quattro minuti. Forse però non è una nuova canzone, ma la stessa che continua.

Ci sono le sue passioni letterarie, a cominciare da Walt Whitman con citazioni del capolavoro “Foglie d’erba” per continuare con Edgar Allan Poe.

“Oggi, domani e anche ieri i fiori stanno morendo come tutte le cose” è l’incipit della nuova canzone del cantautore e ce lo dice, in questo periodo di clausura forzata, utilizzando un linguaggio a dir poco criptico .

Con voce chiara, dolce e comprensibile come mai, presenta le “sue/nostre contraddizioni”.

Tanti i messaggi da scoprire, comprendere, che fanno riflettere. Non basta una traduzione letterale, la canzone è piena di riferimenti e citazioni, che non è sempre facile capire cosa vogliano dire.

Bob Dylan Premio Nobel per la letteratura nel 2016, icona internazionale della musica del nostro tempo, ci regala con la sua chitarra nuovamente canzoni della speranza.. “I Tempi Stanno Cambiando”

TRADUZIONE DI “I contain multitudes”

Oggi, domani e anche ieri

I fiori stanno morendo come tutte le cose

Seguimi da vicino, vado a Balian Bali

Perderò la testa se non verrai con me

Mi agito con i capelli e combatto le faide

Contengo moltitudini

Ho un cuore da favola, come il signor Poe

Ho scheletri nei muri delle persone che conosci

Berrò alla verità e alle cose che abbiamo detto

Berrò all’uomo che condivide il tuo letto

Dipingo paesaggi e dipingo nudi

Contengo moltitudini

Cadillac rossa e baffi neri

Anelli sulle dita che luccicano e lampeggiano

Dimmi, qual è il prossimo? Che cosa dobbiamo fare?

Metà della mia anima, piccola, ti appartiene

Reliquia e gioco con tutti i giovani

Contengo moltitudini

Sono proprio come Anne Frank, come Indiana Jones

E quei cattivi ragazzi britannici, i Rolling Stones

Vado fino al limite, vado fino alla fine

Vado proprio dove tutte le cose perse vengono fatte di nuovo bene

Canto le canzoni di esperienze come William Blake

Non ho scuse da fare

Tutto scorre allo stesso tempo

Vivo sul viale del crimine

Guido auto veloci e mangio fast food

Contengo moltitudini

Petali rosa, jeans blu rossi

Tutte le belle cameriere e tutte le vecchie regine

Tutte le vecchie regine di tutte le mie vite passate

Porto quattro pistole e due grandi coltelli

Sono un uomo contraddittorio, sono un uomo di molti umori

Contengo moltitudini

Brutto vecchio lupo, ti mostrerò il mio cuore

Ma non tutto, solo la parte odiosa

Ti venderò lungo il fiume, ti metterò un prezzo in testa

Cosa posso dirti di più? Dormo con la vita e la morte nello stesso letto

Perdersi, signora, alzati dal mio ginocchio

Tieni la bocca lontana da me

Terrò aperto il percorso, il percorso nella mia mente

Vedrò che non c’è più amore alle spalle

Suonerò le sonate di Beethoven e i preludi di Chopin

Contengo moltitudini