UNICEF: 85 camion con 858 tonnellate di aiuti inviati in Ucraina e nei paesi vicini

Al 17 marzo, l’UNICEF aveva inviato 85 camion con 858 tonnellate di aiuti di emergenza per supportare i bambini e le famiglie colpiti dalla guerra in Ucraina e nei paesi vicini. Di questi, 78 camion che trasportavano oltre 780 tonnellate di aiuti sono stati inviati in Ucraina, mentre gli altri 7 camion sono stati inviati nei paesi vicini.

Un totale di 34 camion sono già arrivati in Ucraina, con altre consegne previste nei prossimi giorni.

3 camion sono arrivati in Polonia – dove gli aiuti saranno utilizzati per i Blue Dot – spazi sicuri per donne e bambini sfollati dall’Ucraina. 3 camion sono diretti in Romania e uno in Moldavia.

I camion inviati fino ad oggi trasportano aiuti sanitari, kit igienici, didattici e ricreativi per bambini e adolescenti, oltre a coperte e abiti invernali per bambini.